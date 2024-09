Vor Autogipfel

Sparpläne bei VW - es drohen Werksschließungen (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Teilnehmen sollen die Autohersteller, Gewerkschaften und Verbände der Branche. Medienberichten zufolge könnte es unter anderem darum gehen, wie der E-Auto-Markt unterstützt werden kann. In den letzten Monaten sind deutlich weniger Elektro-Autos verkauft worden - nachdem die Bundesregierung staatliche Kaufprämien gestrichen hatte. Im Durchschnitt waren die deutschen Werke von Autoherstellern letztes Jahr nur zu etwas mehr als zwei Dritteln ausgelastet.

Der VW-Konzern hatte zuletzt die Beschäftigungsgarantie aufgekündigt und auch nicht ausgeschlossen, dass Werke ganz dicht gemacht werden. Volkswagen hat in der Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. Nach einem Bericht des "Manager Magazins" könnte der angeschlagene Konzern mittelfristig bis zu 30.000 Stellen in Deutschland abbauen. Das Unternehmen bestätigte die Zahl nicht. Der Gesamtbetriebsrat erklärte, diese Zahl entbehre jeglicher Grundlage und sei "einfach nur Schwachsinn".

Habeck: Bund könnte VW unterstützen

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Aussicht gestellt. Er sehe sich in der Verpflichtung, dass der Markt wieder anziehe, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch des Volkswagenwerks in Emden. Abgesehen von den bereits angekündigten steuerlichen Anreizen für E-Autos als Dienstwagen, werde die Bundesregierung schauen, ob darüber hinaus noch etwas möglich sei.

Habeck stellte politische Unterstützung für VW in Aussicht, betonte jedoch zugleich, der Konzern müsse einen Großteil seiner Probleme selbst lösen. Im VW-Werk Emden arbeiten rund 8.000 Beschäftigte. Der Standort ist der wichtigste industrielle Arbeitgeber in der Region. In den vergangenen Jahren baute VW die Fabrik im laufenden Betrieb zu einem Werk ausschließlich für die E-Auto-Fertigung um – als erstes Werk in Niedersachsen und zweiter Standort in Deutschland nach Zwickau.

Schwache Absatzzahlen und neue Wettbewerber

Die deutschen Hersteller beklagen schwache Absatzzahlen und hohe Kosten für den Umstieg auf den E-Antrieb. Das lässt die Gewinne schmelzen. Volkswagen meldete im ersten Halbjahr 14 Prozent weniger Überschuss, bei BMW ging es um fast 15 Prozent nach unten, bei Mercedes-Benz um fast 16 Prozent. Auch bei den Automobilzulieferern ist die Krise angekommen. Zugleich sind neue Wettbewerber wie Tesla und Hersteller aus China in den Markt gedrängt.

Nach dem abrupten Stopp der staatlichen Förderung Ende des vergangenen Jahres ist der Absatz von Elektroautos eingebrochen. Die Bundesregierung hatte den Stopp mit Haushaltszwängen begründet. Die Regierung plant nun stärkere steuerliche Anreize für E-Autos als Dienstwagen. Das Kabinett hatte geplante Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Lobbyverband VDA fordert vor Autogipfel günstigeren Ladestrompreis

Vor dem für Montag anberaumten Autogipfel hat der Verband der Automobilindustrie eine spürbare Entlastung für Besitzer von Elektroautos gefordert. Von zentraler Bedeutung sei unter anderem ein geringerer Preis für das Aufladen der E-Autos, etwa durch mehr Wettbewerb oder weniger Steuern und Abgaben, heißt es in einem Positionspapier des VDA, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Eine schnelle Verbesserung der Rahmenbedingungen sei zentral, um Verbraucher vom E-Auto zu überzeugen.

