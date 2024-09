Beratungen über Migrationspolitik beginnen am Nachmittag in Berlin. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Grundlage des vertraulichen Gesprächs sind laut Innenministerium die geplanten Verschärfungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie ein strengeres Waffenrecht . Beides hatte die Ampel-Koalition in der vergangenen Woche unter dem Eindruck des Messerattentats von Solingen vereinbart. Die FDP zeigte sich von Anfang an offen für weitergehende Maßnahmen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai erklärte kurz vor Beginn des Treffens, die Zusammenkunft dürfe keine Show-Veranstaltung werden.

Grünen-Politiker: Debatte hat "gefährliche Unwucht"

Die Union will eine deutliche Begrenzung der irregulären Migration und geht mit der Forderung nach Zurückweisungen an der deutschen Grenze in das Gespräch. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Frei, zeigte sich im Deutschlandfunk überzeugt , dass dieses Vorgehen im Einklang mit deutschem und europäischem Recht stehen würde.

Anderer Auffassung ist der Grünen-Obmann im Innenausschuss des Bundestags, Emmerich, wie er ebenfalls im Deutschlandfunk erläuterte . Mit Blick auf die gesamte Debatte über die Migrationspolitik sagte Emmerich, diese habe eine gefährliche Unwucht und lege den Fokus einseitig auf Abschiebungen. Man müsse aber bei der heutigen Zusammenkunft auch darüber reden, wie man die Integration Geflüchteter verbessern könne.

Landkreistag: Aufnahmestopp als "ultima ratio"

Der Migrationsforscher Gerald Knaus warnte die Bundesregierung vor unüberlegten Schritten: "Das EU-Recht auszusetzen - das wäre eine Atombombe", formulierte er im ZDF. Wenn Deutschland sich nicht mehr an die europäischen Regeln halte, stehe es letztlich ohne Partner da. Dann sei auch keine regelkonforme Rücknahme von Migranten mehr möglich, betonte Knaus. Ziel müsse vielmehr sein, die illegale Migration in die gesamte Europäische Union zu reduzieren.

Der Deutsche Landkreistag kann sich dagegen als "ultima ratio", also quasi im Notfall, einen nationalen Aufnahmestopp vorstellen. In einem Positionspapier zur Migrationspolitik heißt es, kein Staat sei verpflichtet, Flüchtlinge in einem Umfang aufzunehmen, der die Funktionsfähigkeit seiner Institutionen gefährde.

