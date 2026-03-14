Alle seriösen Annahmen deuteten nicht darauf hin, dass man zu den neuen Reaktoren kommen werde, sagte die Abteilungsleiterin Klimaschutz des BUND, Löffelsend, im Deutschlandfunk. Bei allen bisherigen Testprojekten sehe man enorme Verzögerungen und Kostensteigerungen. Bis heute gebe es bei der Atomkraft ein ungelöstes Sicherheits- und Endlagerungsproblem. Löffelsend erklärte, Atomstrom sei auch extrem teuer. Insgesamt sprächen zu viel Argumente dagegen. Deswegen wollten auch deutsche Energieunternehmen nicht mehr in Atomkraft investieren. Löffelsend sprach sich angesichts der hohen Öl- und Gaspreise für mehr Unabhängigkeit aus. Dies gelinge nur durch einen deutlich schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien.
Die EU-Kommission will die Entwicklung von modularen Kernreaktoren fördern. Frankreich und andere Länder stützen den Kurs. Die Bundesregierung stellte sich gegen die Pläne.
Zukunft der Kernenergie - Widerstand aus Deutschland gegen Atomkraft-Pläne der EU-Kommission
Kommentar - Auch kleinere Reaktoren bergen große Risiken
Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.