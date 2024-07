Kosten für die Energiewende

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck wirbt bei einer Konferenz der staatlichen Förderbank KfW um private Investoren. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck sagte bei einer Konferenz der staatlichen Förderbank KfW in Frankfurt am Main, man biete ein verlässliches, langfristiges und lohnendes Anlagefeld. Der erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien setze geeignete Übertragungs- und Verteilnetze voraus und erfordere hohe Investitionen. Die Mittel hierfür könnten nicht allein von der öffentlichen Hand kommen, meinte Habeck. Deutsche-Bank-Chef Sewing sagte, allein die Investitionen in das Stromnetz lägen Schätzungen zufolge in den nächsten 20 Jahren bei 300 Milliarden Euro.

Deutschland strebt bis 2045 Klimaneutralität an. Der Anteil des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es 58 Prozent.

