Das Festspielhaus Bayreuth am Grünen Hügel (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Dwi Anoraganingrum)

So sollten die Festspiel für ein breiteres wie auch internationales Publikum noch attraktiver werden. Welche strukturellen Veränderungen genau angestrebt werden, ließ der Sprecher offen.

Zuvor hatte der private Förderverein der Festspiele angekündigt, seine Anteile an der Festspiel-GmbH auf 15 Prozent abzusenken und damit beinahe zu halbieren. Die Landesregierung in Bayern kündigte daraufhin an, bisherige Anteile des Fördervereins zur Hälfte übernehmen zu wollen. Bisher halten Verein, Land und Bund jeweils 29 Prozent, die Stadt Bayreuth 13 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.