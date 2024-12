Wörtlich sagte BBK-Vizepräsident Funk dem Nachrichtenportal "t-online": "Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger: Bereiten Sie sich auf Notlagen vor, dies kann auch länger andauernder Stromausfall sein ." Notlagen müssten nicht eintreten. Sie seien aber jederzeit möglich. Deutsche Haushalt sollten so gerüstet sein, dass sie sich drei Tage lang selbstständig versorgen könnten, empfahl Funk. Viele Menschen würden nicht bedenken, was bei einem Stromausfall alles nicht mehr funktioniere. Als Beispiel nannte er Licht, Herd, Teile die Wasserversorgung, das Internet und die Geldautomaten. Die Vorbereitungen müssten nicht viel kosten, führte Funk weiter aus. Wichtig seien etwa Lichtquellen, die nicht vom Strom abhängig sind - batteriebetriebene Lampen, Kerzen oder Streichhölzer. Man brauch ferner einen Vorrat von 1,5 Litern Wasser pro Tag und Person sowie Nahrung für 72 Stunden. Das könnten etwa Konserven mit Lebensmitteln sein, die nicht gekocht werden müssten, Nüsse, Kekse oder Salzstangen. Zudem sollte man ein batterie- oder kurbelbetriebenes Radio haben, um sich weiter informieren zu können. Auch Bargeld sollte vorgehalten werden.