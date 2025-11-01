Nahostkonflikt

Es gehe darum, den Menschen in der Region Hoffnung zu geben, sagte Wadephul auf einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sei brüchig und erfordere dauerhaft den Einsatz aller.
Zum Abschluss seiner mehrtägigen Nahostreise wird der Außenminister Israel besuchen. Aus seiner Delegation hieß es, Wadephul sei bei seinen Gesprächen in Jordanien, Syrien und Libanon darum gebeten worden, Botschaften an die israelische Regierung zu übermitteln.
Der Co-Vorsitzende der Linken, van Aken, forderte im Deutschlandfunk eine baldige Überwachung der Waffenruhe im Gazastreifen mit UNO-Mandat. Ansonsten könnte die Lage wieder zu einem Krieg eskalieren, sagte er. Van Aken ist derzeit auf einer Dienstreise als Bundestagsabgeordneter in der Region.
