Iran-Krieg

Außenminister Wadephul reist zur UN. (Sebastian Gollnow/dpa)

Vor einem Flug in die USA betonte der Minister, er werde sich dafür einsetzen, dass der UNO-Sicherheitsrat seiner Rolle gerecht werde. In New York will Wadephul an einer Debatte des Gremiums zum Thema maritime Sicherheit teilnehmen. Er sieht die Öffnung der Straße von Hormus dabei als Schlüssel für eine Entspannung des Konflikts. Die Meerenge wird seit Kriegsbeginn weitgehend blockiert und ist für einen Teil des weltweiten Öl- und Gastransports von entscheidender Bedeutung. Wadephul betonte, die Blockade zeige, wie verletzlich Wohlstand und globale Versorgung seien. Dies gelte insbesondere für ärmere Staaten, die weder Mittel noch Ressourcen hätten, um vorzusorgen.

Ein weiterer Aspekt des Iran-Konflikts, Teherans Atomprogramm, steht ebenfalls auf der Agenda der UNO. Der deutsche Außenminister will an einer Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnehmen.

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Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.