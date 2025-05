Israel

Bundesaußenminister Wadephul lehnt militärische Lösung des Gazastreifen-Konflikts ab

Bundesaußenminister Wadephul hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel für eine politische Lösung im Gazastreifen geworben. Er sei sich nicht sicher, ob das militärische Vorgehen Israels in dem Palästinensergebiet seiner eigenen Sicherheit diene, sagte Wadephul nach einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Saar in Jerusalem.