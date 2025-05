Außenminister Johann Wadephul (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdul Saboor)

Die Ukraine habe jedwede Bereitschaft gezeigt, bedingungslos Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen zu führen, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Putin müsse jetzt an den Verhandlungstisch kommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte dem russischen Staatschef angeboten, direkte Gespräche zu führen. Selenskyj erhielt nach eigenen Angaben bislang immer noch keine Antwort aus Moskau. Auch wer die russische Delegation morgen in Istanbul vertritt, ist unklar. Laut einem unbestätigten Bericht der russischen Zeitung "Kommersant" wird Russlands Außenminister Lawrow nicht an dem Treffen teilnehmen.

