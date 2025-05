Der CDU-Politiker will dort in Lwiw an einem weiteren Treffen der EU-Außenminister teilnehmen, bei dem auch sein ukrainischer Amtskollege Sybiha dabei sein soll. Wadephul sagte im ARD-Fernsehen , er wolle zeigen, dass man an der Seite der Ukraine stehe. Deutschland werde unter der neuen Bundesregierung einer der stärksten Unterstützer des Landes bleiben. Man werde so lange das leisten, was nötig sei, bis Russland einsehe, dass der Krieg beendet werden müsse und an den Verhandlungstisch komme, betonte der CDU-Politiker.