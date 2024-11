Bundesaußenministerin Baerbock ist erneut in die Ukraine gereist. (steffen wurzel/dlf)

Die Grünen-Politikerin sagte in Kiew, Deutschland wisse um seine Verantwortung. Dies gelte gerade vor dem Hintergrund, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl noch völlig offen sei. Man lasse die Ukraine nicht alleine. Der ukrainische Außenminister Sybiha betonte, er habe mit Baerbock auch eine Reaktion auf die Beteiligung Nordkoreas in den Krieg erörtert.

Zuvor hatte die Ministerin das Durchhaltevermögen der ukrainischen Zivilbevölkerung gewürdigt, deren Alltag seit fast 1.000 Tagen durch Putins Krieg erschüttert werde. Es war bereits Baerbocks achter Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Kriegsbeginn. In den vergangenen beiden Wintern hatte die russische Armee verstärkt Kraftwerke und Versorgungsleitungen in der Ukraine beschossen.

