Dlf-Interview der Woche

Es gebe hier ein Riesenproblem, was die Konzentrationsfähigkeit und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen angehe, sagte die CDU-Politikerin im Interview der Woche des Deutschlandfunks . Prien wandte sich gegen die Nutzung von Handys an Grundschulen. Wörtlich sprach sie von "Schutzräumen", in denen Kinder keine sozialen Medien und keine Kommunikation über Endgeräte hätten. Gleichzeitig hob Prien die Bedeutung von Medienerziehung hervor. Kinder müssten lernen, mit der digitalen Realität umzugehen.