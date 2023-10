Nahost-Krieg

Eine Lufthansa-Maschine vor dem Start (Symbolbild) (Daniel Bockwoldt/dpa)

Das Ministerium will morgen die in der Krisenvorsorgeliste registrierten Deutschen darüber informieren, wie die Flugtickets gebucht werden können. Außenministerin Baerbock bat um Verständnis für Verzögerungen. Sie sagte im ZDF, wenn man 100.000 Anrufe gleichzeitig habe, müsse man priorisieren. Während des Großangriffs der Hamas waren laut dem Ministerium unter anderem mindestens 17 deutsche Jugendgruppen in Israel. Vier von ihnen seien bislang sicher ausgereist, hieß es. Mit den anderen stehe man in engem Kontakt. Auch andere Staaten bemühen sich um die Evakuierung ihrer Staatsbürger aus Israel.

Mindestens fünf Bundesbürger wurden von der Hamas entführt; eine Deutsche wurde getötet. Diese Zahlen wurden der Deutschen Presse-Agentur von Parlamentskreisen bestätigt. Bundesaußenministerin Baerbock sagte im ARD-Fernsehen, man sei im engen Austausch mit Akteuren vor Ort mit direkten Gesprächskanälen zur Hamas. Nach Angaben der Regierung in Tel Aviv wurden ingesamt rund 150 Personen von der Hamas entführt, darunter Kinder und alte Menschen.

Der Deutsche Bundestag gedenkt heute mit einer Schweigeminute der Opfer des Hamas-Angriffs.

