Russland-Afrika-Gipfel

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Henry Nicholls)

Wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspreche und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiere, wolle nicht den Hunger bekämpfen, sondern neue Abhängigkeiten schaffen, sagte die SPD-Politikerin den Funke Medien. Russland verhalte sich nur in der Rhetorik antikolonial. Tatsächlich ziele das Vorgehen in Afrika auf Abhängigkeit und Ausbeutung, betonte Schulze.

Der russische Präsident Putin hatte zu dem zweitägigen Treffen geladen. Berichten zufolge will er am Freitag eine Rede halten, in der es um die Bildung einer - wie es heißt - neuen Weltordnung gehen soll. Mehrere Staaten hätten ihre Teilnahme abgesagt, andere nähmen nur mit niederrangigen Delegationen teil. 17 Staats- und Regierungschefs seien persönlich anwesend.

