Geplante Entlastungen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der SPD-Vorsitzende sagte der Wirtschaftswoche, er rede vor allem von Menschen, die 2.500 oder 3.000 Euro brutto verdienten und mehr Geld im Portemonnaie haben sollten. Details zur Entlastung nannte Klingbeil nicht. Union und SPD wollen zum 1. Januar 2027 - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen senken. Umstritten ist die Gegenfinanzierung. Die SPD will hohe Einkommen und Erbschaften stärker belasten. Laut einem Konzept von Unionspolitikern sollten eher Subventionen gestrichen werden. Zudem sollen auch höhere Einkommen entlastet werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.