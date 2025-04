Außenhandel

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (Archivbild) (Imago / Kira Hofmann)

Washington schade sich durch diese Zollpolitik selbst, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er betonte zudem, die angedrohten Zölle müssten rückgängig gemacht werden. Am besten sollte man sie weiter senken. Zölle seien schädlich für den Welthandel. In diesem Zusammenhang verwies Kukies auf die Europäische Kommission, die für die EU die Verhandlungen mit Washinton führt. Die EU trete einheitlich auf, was wichtig sei. Man wolle eine Einigung.

Kukies, der zur Zeit an der Tagung des Internationalen Währungsfonds in Washington teilnimmt, berichtete von Gesprächen mit Vorstandschefs amerikanischer Unternehmen. Daraus werde deutlich, dass Investitionsentscheidungen schwierig seien und sich die Nachfrage der Konsumenten verlangsame. Haupttreiber der Inflation seien die Zölle, weil Produkte teurer würden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.