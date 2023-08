Besuch in Kiew

Bundesfinanzminister Lindner in Kiew eingetroffen. (Andreas Hoenig/dpa)

Allein die Militärhilfen Deutschlands belaufen sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges laut Lindner auf zwölf Milliarden Euro. Bei dem Treffen sei auch über die Lieferung von Flugabwehrsystemen und Waffen mit großer Reichweite gesprochen worden, hieß es. Klitschko habe darauf gedrängt, dass es dabei keine Verzögerungen geben dürfe.

Lindner betonte, Kiew dürfe den Krieg nicht verlieren. In der Ukraine gehe es um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung. Der Finanzminister ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in dem Land. Dort will er konkrete Möglichkeiten ausloten, um das Land bei der Anwerbung ausländischer Investitionen sowie in den Bereichen Verwaltung und Zoll zu unterstützen.

