Irreguläre Migration

Bundesinnenminister Dobrindt und der polnische Innenminister Siemoniak (AP/Czarek Sokolowski)

Polen brauche mehr Geld und verdiene mehr Wertschätzung, sagte der CSU-Politiker bei einem gemeinsamen Besuch mit seinem Kollegen Siemoniak in Polowce an der polnisch-belarussischen Grenze. Dort hatte die Regierung in Warschau zur Abwehr der irregulären Migration einen Zaun errichten lassen. Die EU wirft Russland und Belarus vor, Migranten gezielt an solchen Grenzabschnitten auszusetzen.

Thema des Treffens zwischen Dobrindt und Siemoniak waren auch die deutschen Kontrollen an der Grenze zu Polen. Der Bundesinnenminister betonte, diese würden fortgesetzt, solange nicht "überall in Europa" an den Außengrenzen wirksam kontrolliert werde. Als Reaktion hatte Polen seinerseits Kontrollen eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.