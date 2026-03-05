EU-Asylpolitik

Fünf Staaten einigen sich auf Zeitplan für Rückführungszentren außerhalb Europas (picture alliance / McPhoto)

Das meldet die Bild-Zeitung. Demnach haben sich Deutschland, die Niederlande, Österreich, Dänemark und Griechenland beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, Rückführungen aus Europa heraus ⁠müssten wirksam durchgesetzt werden. Bereits im Januar hatten sich die fünf Länder im Grundsatz auf soche Abschiebezentren außerhalb Europas geeinigt. Dorthin sollen Migranten gebracht ⁠werden, die die EU verlassen müssen, aber ⁠nicht in ihre Heimat zurückkehren können.

Möglich werden solche Einrichtungen durch das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem, das im Juni in Kraft tritt. Als Drittstaat für Abschiebezentren ist Uganda im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.