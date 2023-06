Die EU-Kommission will das europäische Asylrecht reformieren (picture alliance / Shotshop / Ulf Neugebauer)

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems vorgelegt. Nachdem das Parlament bereits Position dazu bezogen hat, liegt der Vorschlag nun bei den Mitgliedsstaaten. Am 8. Juni 2023 beraten die EU-Innenminister über die seit Jahren strittige Reform. Viele Jahre waren die Verhandlungen auf EU-Ebene kaum weitergekommen. Nun drängt die Zeit, denn die EU-Asylrechtsreform soll noch vor den Wahlen 2024 beschlossen werden.

Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Gemeinsame Europäische Asylsystems (GEAS) sieht vor, dass beim sogenannten Screening schon an den EU-Außengrenzen die Identität von Schutzsuchenden überprüft wird. Wenn das erfolgt ist, werden diejenigen, die eine gute Chance auf Asyl haben, also eine sogenannte hohe Schutzquote haben, an freiwillige Aufnahmeländer weitergeleitet.

Anders bei Menschen, die aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote kommen. Ihr Asylantrag soll in den Zentren geprüft werden. Bis zu zwölf Wochen sollen sie dafür festgehalten werden können.

Das EU-Recht ermöglicht bereits Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, doch finden diese praktisch nicht statt. Die EU-Kommission wollte diese verpflichtend machen, das EU-Parlament hat dem Grenzverfahren nur zugestimmt, wenn sie freiwillig bleiben.

Bei den Asylverfahren an der EU-Außengrenze soll eine Drittstaatenregelung greifen. Das heißt, wer über einen sogenannten sicheren Drittstaat zur EU-Grenze gereist ist, kann sein Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geltend machen.

Gleichzeitig sollen die Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten geändert und deutlich ausgeweitet werden. Damit gibt es deutlich mehr Länder, die als sicher eingestuft werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf der Flucht durch einen solchen Staat gekommen sind, ist groß.

Die Redefinition der sogenannten sicheren Drittstaaten umfasst beispielsweise, dass diese die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) nicht gezeichnet haben müssen. Die jeweilige Situation vor Ort müsse nur im Wesentlichen den Standards der GFK entsprechen. Oder auch: Sind Teile eines Landes nicht sicher, kann das Land trotzdem – mit Ausnahme des betreffenden Gebietes – als sicherer Drittstaat gelten.

Weiterhin kommen Flüchtlinge in den Mittelmeer-Anrainerstaaten wie Griechenland an (picture alliance / ANE / Eurokinissi / Stefanos Rapanis / Eurokinissi)

Ein weiterer Punkt der Reform ist die Aufnahme von Geflüchteten. Dies sollen die EU-Binnenländer freiwillig, aber verbindlich im Rahmen eines „Solidaritätsmechanismus“ zusagen. Anhand einer Quote soll eine bestimmte Zahl von Schutzsuchenden festgelegt werden. Staaten, die keine oder weniger geflüchtete Menschen aufnehmen, sollen entweder Sachleistungen erbringen – etwa Hilfe im Verfahren – oder Geld zahlen. Die Kommission schlägt 22.000 Euro pro nicht aufgenommenen Geflüchteten vor.

Einen verpflichtenden Mechanismus zur Verteilung von Geflüchteten soll es nur im Krisenfall geben, denn in Brüssel hatte man im Zuge der Flüchtlingsbewegung 2015 schlechte Erfahrungen mit Quoten gemacht. Damals hatten die Mitgliedsstaaten beschlossen, bis zu 160.000 Asylbewerber innerhalb der EU zu verteilen. Damit sollten Griechenland und Italien entlastet werden. Ungarn, Tschechien und Polen weigerten sich. Sie werden absehbar bei ihrer Blockade bleiben.

Migration ist in allen Mitgliedsstaaten ein wichtiges Thema. In Deutschland klagen die Kommunen, dass sie an ihre Grenzen stoßen, in Brüssel schlafen Asylsuchende auf der Straße, weil es nicht genug Unterkünfte gibt, und Italien hat Mitte April den Notstand ausgerufen, weil in diesem Jahr mehr Migranten ankamen als im Vorjahr. Für solche Fälle wird in der EU schon lange nach einer Lösung gesucht, um die Mittelmeer-Anrainerstaaten wie Malta, Griechenland, Spanien besser zu unterstützen.

Die EU-Kommission hat deswegen im September 2020 das Vorhaben für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem vorgelegt. Hinter den verschiedenen Gesetzesvorschlägen steht die Idee einer gerechteren Verteilung von Asylbewerbern in der gesamten EU und einer Verschärfung des Asylverfahrens angesichts einer anhaltenden Migration in die EU.

Gut ein Jahr hat es gedauert, doch seit Ende April gibt es eine Position, mit der die Bundesregierung in der EU über das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) verhandelt. „Wir können es uns nach 2015/16 und nach den 90er-Jahren nicht leisten, erneut in der Europäischen Union zu scheitern“, sagte Innenministerin Nancy Faeser von der SPD mit Blick auf die geplante Reform. „Wenn das GEAS nicht kommt, und damit eine verlässliche Registrierung und Erfassung an den Außengrenzen, dann ist der Schengenraum mit offenen Binnengrenzen in großer Gefahr."

In der Vergangenheit war die Partei Bündnis90/Die Grünen strikt gegen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Auch im Koalitionsvertrag hatten FDP, SPD und Grüne eher Gegenteiliges vereinbart: „Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft werden.“

Nun haben die Grünen eingelenkt. Indes betont Co-Vorsitzende Britta Haßelmann, es müsse menschenwürdige Unterbringungen sowie Zugang zu individuellen und rechtsstaatlichen Asylverfahren geben. Für Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind zwar die vorgesehenen Grenzverfahren hochproblematisch, doch sei der EU-Kommissionsvorschlag die einzige Chance, auf absehbare Zeit zu einem „geordneten und humanen Verteilungsverfahren“ zu kommen.

Die Bundesregierung stimmt somit Asylverfahren an den EU-Grenzen zu. Sie will sich aber dafür einsetzen, dass Familien mit Kindern und Minderjährige davon ausgenommen werden. Die Kommission zieht bisher die Altersgrenze bei zwölf Jahren.

Außerdem spricht sich Innenministerin Faeser dafür aus, „dass nur die Menschen in ein Grenzverfahren kommen, die unter einer gewissen Schutzquote liegen“. Grenzverfahren sollen verpflichtend sein, wenn die Anerkennungsquote im Asylverfahren bei 15 Prozent liegt. Der Kommissionsvorschlag sieht das bereits für Länder mit einer Quote von 20 Prozent vor.

Unmut an der Reform gibt es reichlich, etwa von Kirchen, Sozialverbänden und Menschenrechtsgruppen: In einem offenen Brief kritisieren zudem Prominente die Vorschläge, zuvor hatten das schon Juristen getan . Auch in Bündnis90/Die Grünen gibt es Kritik an den Plänen, mehr als 700 Parteimitglieder haben einen entsprechenden Brief an die Parteispitze unterzeichnet.

Es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten, vor allem der faktischen Haft während des Asylverfahrens. Kritiker erinnert dies Zustände von Rechtlosigkeit wie in dem griechischen Flüchtlingslager Moria. Denn die Mitgliedstaaten sollen selbst für die Einhaltung der Verfahrensstandards zuständig sein.

Kritiker befürchten zudem, es werde keinen regulären Rechtsschutz geben, weil es an der EU-Außengrenze an spezialisierten Anwälten fehlt. Auch dies sind Erfahrung von den griechischen Inseln.

An der neuen Definition der sogenannten sicheren Drittstaaten besteht ebenfalls Kritik, denn diese könnte den Schutz für viele Menschen aushebeln. Linken-Politikerin Clara Bünger befürchtet, dass Rechte ausgehöhlt werden, weil Menschen aus Staaten mit einer hohen Anerkennungsquote wie Syrien, Türkei, Afghanistan oder Iran "schnell in vermeintlich sichere Drittstaaten abgeschoben" werden. Das passiere bereits auf den griechischen Inseln in der Ostägäis auf Grundlage des EU-Türkei-Deals.

Das Fazit Büngers: „Der Sinn dieser Grenzverfahren ist es nicht, Schutzgesuche zu überprüfen, sondern Menschen ganz schnell wieder abzuschieben.“ Es gehe eher um die Demontage des europäischen Asylrechtes und des Menschenrechtsschutzes. Dem stimmt auch Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl, zu. Im Vergleich zu den Schutzsuchenden aus der Ukraine machten Geflüchtete aus anderen Regionen nur ein Fünftel aus. "Die will man jetzt auf Biegen und Brechen abhalten."

Die EU-Staaten haben höchst unterschiedliche Interessen. Diese hängen davon ab, ob die Länder an der EU-Außengrenze liegen, es sich wie bei Frankreich oder Deutschland um Aufnahmestaaten handelt oder sie wie Polen, Ungarn sowie Tschechien keine bindende Verteilung von Flüchtlingen akzeptieren wollen.

Die große Streitfrage auf EU-Ebene ist die Verteilung von Schutzsuchenden auf die Mitgliedsländer und die Reform von Dublin III. Letztere Regelung legt fest, dass die Ersteinreiseländer für die Asylverfahren zuständig sind. Damit nehmen vor allem Mittelmeeranrainer wie Italien oder Griechenland die meisten Geflüchteten auf.

Der Reformvorschlag der EU-Kommission sieht für sie nun zusätzliche Aufgaben wie die Registrierung der Geflüchteten vor. Für diese Länder ist es deswegen wichtig, dass ihnen Geflüchtete abgenommen werden. Denn sie fürchten, dass sie auf dem Großteil der Asylsuchenden sitzen bleiben. Deswegen pochen sie auch darauf, dass alle Gesetze als Paket verabschiedet werden. Das macht eine Einigung schwierig.

Diskussion gibt es auch bei der Summe, die Staaten zahlen müssen, wenn sie keine oder weniger Schutzsuchende aufnehmen wollen. Laut Kommissionsvorschlag sollen es 22.000 Euro pro nicht aufgenommenen Geflüchteten sein. Polen und anderen Staaten ist das zu viel. Es gibt zudem die Befürchtung, dass sich zu viele Staaten für die Zahlung entscheiden, mit der Folge, dass andere Staaten mehr Menschen aufnehmen müssten.

Nur in Sachen Abschottung herrscht weitgehend Einigkeit. Das hatte sich bereits bei der Sondersitzung des EU-Rats im Februar 2023 gezeigt. Damals einigten sich die Mitgliedsstaaten darauf, Mauern oder physische Grenzbarrieren aus EU-Mitteln zu finanzieren.

Gudula Geuter, Carolin Born, Dirk-Oliver Heckmann, dpa, lkn