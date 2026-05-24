Bundesinnenminister Dobrindt (Archivbild) (Michael Kappeler/dpa)

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengrupe, der Verfassungsschutz sei im Kampf gegen Rechtsextremismus und islamistischen Terrorismus bereits gut ausgerüstet. Allerdings sei das Vorgehen gegen den Linksextremismus in den vergangenen Jahren nicht im Fokus der Politik gewesen. Diese Form des Extremismus trete in Deutschland jedoch wieder verstärkt auf.

Der Innenminister verwies auf den Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin Anfang des Jahres. Die Bereitschaft in der Szene, Schaden der Bevölkerung aktiv in Kauf zu nehmen, sei gestiegen. Dobrindt hatte bereits im Januar ein Maßnahmenpaket angekündigt . Neben einer personellen Aufstockung der Nachrichtendienste stellte er eine Ausweitung digitaler Befugnisse in Aussicht, um die Szene besser in den Blick nehmen zu können.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.