Nach Anschlag auf Stromversorgung

Der CSU-Politiker sagte bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb in Köln, er habe angewiesen, das Personal bei der Behörde an dieser Stelle aufzustocken. Dobrindt sagte mit Verweis auf den Anschlag auf die Stromversorgung in Teilen Berlins, der Linksterror agiere wieder mit einer erhöhten Schlagzahl. In der Vergangenheit habe es in Deutschland - vielleicht auch berechtigt - einen reduzierteren Blick auf das Thema gegeben.

Dobrindt betonte, die Umschichtung des Personals beim Verfassungsschutz werde nicht zulasten der Kräfte gehen, die sich dem Rechtsextremismus widmeten.

