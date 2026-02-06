Persischer Golf

Am dritten und letzten Tag standen zunächst politische Gespräche und anschließend Besuche von Unternehmen an. Der CDU-Politiker wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
Wie zuvor in Katar und Saudi-Arabien geht es in den Emiraten insbesondere um Energie und Rüstung. Merz erklärte gestern in der katarischen Hauptstadt Doha, eine engere Kooperation bei der Rüstung liege im gegenseitigen Interesse. Die Bundesregierung habe bereits Beschränkungen bei der Lieferung von Eurofightern gelockert. Gleichwohl gelte, dass bei Exporten auch künftig eine Einzelfallprüfung erfolge.
Merz sagte sowohl Katar als auch Saudi-Arabien eine engere Zusammenarbeit in Rüstungsfragen zu. Deutschland hatte Waffenexporte in die autokratisch geführten Länder wegen der Menschenrechtslage dort lange zurückhaltend gehandhabt.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.