Persischer Golf
Bundeskanzler Merz beendet Golfreise mit Besuch in den VAE

Bundeskanzler Merz hat seine Reise durch die Golfregion in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortgesetzt.

    Abu Dhabi: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt am Rande seines Besuchs bei der Abu Dhabi National Oil Company ein Pressestatement.
    Nach Saudi-Arabien, Katar sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die dritte und letzte Station der Reise des Bundeskanzlers in die Golfregion. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Am dritten und letzten Tag standen zunächst politische Gespräche und anschließend Besuche von Unternehmen an. Der CDU-Politiker wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
    Wie zuvor in Katar und Saudi-Arabien geht es in den Emiraten insbesondere um Energie und Rüstung. Merz erklärte gestern in der katarischen Hauptstadt Doha, eine engere Kooperation bei der Rüstung liege im gegenseitigen Interesse. Die Bundesregierung habe bereits Beschränkungen bei der Lieferung von Eurofightern gelockert. Gleichwohl gelte, dass bei Exporten auch künftig eine Einzelfallprüfung erfolge.
    Merz sagte sowohl Katar als auch Saudi-Arabien eine engere Zusammenarbeit in Rüstungsfragen zu. Deutschland hatte Waffenexporte in die autokratisch geführten Länder wegen der Menschenrechtslage dort lange zurückhaltend gehandhabt.
    Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.