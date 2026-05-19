Appell an Koalition

Bundeskanzler Merz (r.) besuchte die Bundestagsfraktion der SPD - auf Einladung dessen Vorsitzenden Miersch. (picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner)

Union und Sozialdemokraten sollten sich gegenseitig keine roten Linien aufzeigen, sagte Merz bei einem Besuch der SPD-Fraktion in Berlin. Der CDU-Vorsitzende erklärte, er wolle nicht hören, dass etwas mit der Union oder mit der SPD nicht zu machen sei. Stattdessen müsse man die Gemeinsamkeiten betonen und Verantwortung für Deutschland wahrnehmen. Die Koalition habe eine Mehrheit im Bundestag und müsse damit die Zukunft des Landes gestalten.

SPD-Fraktionschef Miersch, der Merz eingeladen hatte, sagte, um in einer Koalition erfolgreiche Politik zu machen, brauche es Empathie und ein Gefühl dafür, was gehe und was den Einzelnen überfordere.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.