Nahost-Konflikt

Bundeskanzler Merz bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Bei den Gesprächen sei sicherzustellen, dass die Straße von Hormus geöffnet werde und Teheran keine Nuklearwaffen herstellen könne, so Merz. In den vergangenen Wochen hatten Äußerungen von Merz zum Iran-Krieg für Verstimmung in Washington gesorgt. Der Kanzler hatte der US-Regierung vorgeworfen, nach den ersten Angriffen auf den Iran keine Strategie zu haben. Trump attackierte Merz daraufhin scharf und erklärte, dieser wisse nicht, wovon er rede.

Weitere Themen des Telefonats mit dem US-Präsidenten sollen Merz zufolge die Situation in der Ukraine und der NATO-Gipfel im türkischen Ankara Anfang Juni gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.