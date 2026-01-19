Nach Medienberichten

Er habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden, sagte er nach einer Vorstandssitzung seiner Partei in Berlin. Er sei mit der Arbeit seiner Minister zufrieden. Mit Blick auf CDU-Fraktionschef Spahn betonte Merz, er führe mit diesem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zuvor hatte bereits eine Regierungssprecherin erklärt, Merz erwäge keine Kabinettsumbildung.
Das Magazin "Spiegel" hatte von Personaländerungsplänen berichtet, nachdem Merz jüngst überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht hatte.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.