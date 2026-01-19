Nach Medienberichten
Bundeskanzler Merz dementiert Bericht über angebliche Kabinettsumbildungs-Pläne

Nach Gerüchten über eine geplante Kabinettsumbildung hat Bundeskanzler Merz einen entsprechenden Medienbericht auch persönlich dementiert.

    Bundeskanzler Merz steht am Rednerpult des Bundestags, er trägt ein blaues Jacket.
    Merz hat Gerüchte um eine Kabinettsumbildung nun auch selbst dementiert (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Halil Sagirkaya)
    Er habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden, sagte er nach einer Vorstandssitzung seiner Partei in Berlin. Er sei mit der Arbeit seiner Minister zufrieden. Mit Blick auf CDU-Fraktionschef Spahn betonte Merz, er führe mit diesem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zuvor hatte bereits eine Regierungssprecherin erklärt, Merz erwäge keine Kabinettsumbildung.
    Das Magazin "Spiegel" hatte von Personaländerungsplänen berichtet, nachdem Merz jüngst überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht hatte.
