Regierungskonsultationen

Bundeskanzler Merz empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Selenskyj wird von mehreren Ministern begleitet. In den Gesprächen soll es laut Regierungssprecher Kornelius hauptsächlich um die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine sowie den Wiederaufbau gehen. Es sollen mehrere Abkommen unterzeichnet werden.

Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriff auf das Land und wird dabei massiv von internationalen Partnern unterstützt. Deutschland spielt dabei eine besonders wichtige Rolle.

Auch Wahlergebnis in Ungarn dürfte Thema werden

Bei dem Treffen in Berlin dürfte auch das Wahlergebnis in Ungarn zur Sprache kommen. Merz hatte sich nach der Niederlage von Ministerpräsident Orbán zuversichtlich gezeigt, dass der bisher blockierte EU-Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro nun freigegeben werden könne. Die Ukraine ist in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland dringend auf Geld angewiesen.

Selenskyj war zuletzt im Dezember in Berlin. Damals standen Verhandlungen über Sicherheitsgarantien sowie einen möglichen Waffenstillstand im Mittelpunkt. Zudem wurde über die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Energiebereich gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.