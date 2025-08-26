Geplantes Wehrdienstgesetz

Bundeskanzler Merz spricht in Berlin. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Dass das Außenministerium gestern einen Ministervorbehalt gegen den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius eingelegt habe, sei normales Regierungshandeln.

Morgen will Pistorius sein Wehrdienstgesetz ins Kabinett einbringen. Außenminister Wadephul von der CDU hatte gestern einen Ministervorbehalt eingelegt . Später zog er ihn wieder zurück. Wadephul kritisierte, dass Pistorius zur Rekrutierung neuer Soldaten nur auf Freiwilligkeit setze.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.