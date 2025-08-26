Geplantes Wehrdienstgesetz
Bundeskanzler Merz: "Koalition hat gemeinsames Ziel"

Laut Bundeskanzler Merz gibt es keinen Konflikt in seiner schwarz-roten Koalition über das Wehrdienstgesetz. Man sei sich einig, dass der Personalbestand der Bundeswehr deutlich erhöht werden müsste, sagte der CDU-Politiker in Berlin.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt ein Pressestatement
    Bundeskanzler Merz spricht in Berlin. (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Dass das Außenministerium gestern einen Ministervorbehalt gegen den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius eingelegt habe, sei normales Regierungshandeln.
    Morgen will Pistorius sein Wehrdienstgesetz ins Kabinett einbringen. Außenminister Wadephul von der CDU hatte gestern einen Ministervorbehalt eingelegt. Später zog er ihn wieder zurück. Wadephul kritisierte, dass Pistorius zur Rekrutierung neuer Soldaten nur auf Freiwilligkeit setze.

