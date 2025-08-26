Vor Kabinettssitzung

Durch das neue Wehrdienst-Gesetz sollen zehntausende neue Rekruten gewonnen werden. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zentra / Klaus-Dietmar Gabbert)

Wadephul hatte ein Veto gegen den Gesetzentwurf angekündigt und kritisiert, Pistorius setze zur Rekrutierung neuer Soldaten nur auf Freiwilligkeit und habe keine konkreten Zielvorgaben festgeschrieben. Der CDU-Politiker hatte gefordert, dass automatisch die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Innerhalb der Union gibt es schon länger Stimmen, die Pistorius' Pläne für nicht ausreichend halten.

Das Wehrdienst-Gesetz zielt darauf ab, pro Jahr Zehntausende neue Rekruten zu gewinnen . Dafür soll ab dem kommenden Jahr ein Fragebogen an alle junge Männer und Frauen versandt werden, die Beantwortung ist für Männer verpflichtend. Geeignete Kandidaten werden anschließend zur Musterung eingeladen. Die Musterung soll dann ab 2028 für alle 18-jährigen Männer verpflichtend werden, auch wenn sie kein Interesse am Wehrdienst haben.

Türmer: "Geht zu weit in Richtung Wehrpflicht"

Juso-Chef Türmer ist hingegen gegen das Modell, da es theoretisch vorsieht, dass junge Männer künftig auch verpflichtet werden können, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreicht. Das gehe zu weit in Richtung Wehrpflicht, kritisierte Türmer in der "Rheinischen Post". Pistorius habe auf einem SPD-Parteitag zugestimmt, keine aktivierbare gesetzliche Möglichkeit zur zwangsweisen Heranziehung junger Männer zu schaffen. Türmer forderte stattdessen, dass die Bundeswehr für diejenigen attraktiver werde, die sich sich als aktive Soldaten verpflichten wollen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.