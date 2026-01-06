Ukraine-Treffen

Bundeskanzler Merz reist heute nach Paris. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Daran nehmen weitere führende Politiker der EU- und der NATO-Länder teil. Die USA werden nach Angaben aus Paris vom Sondergesandten Witkoff und dem Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, vertreten. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird erwartet, ebenso NATO-Generalsekretär Rutte. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines möglichen Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen.

Moskau stellt für ein Ende des Krieges unverändert eine Reihe von Maximalforderungen, die Kiew für inakzeptabel hält. Vor allem lehnt die Ukraine einen Verzicht auf ihre von Russland beanspruchten Gebiete ab.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.