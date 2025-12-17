Berlin

Bundeskanzler Merz spricht sich für bessere Bewaffnung und Stärkung der Wirtschaft aus: "Wir sind kein Spielball von Großmächten"

Bundeskanzler Merz hat in einer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel erklärt, dass die Europäer künftig selbst für den Schutz ihrer Freiheit und Sicherheit sorgen müssten. Dies könne gelingen, indem man eine bessere Bewaffnung erreiche als Autokratien, und indem man die eigene Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig mache.