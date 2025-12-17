Der CDU-Politiker warb im Bundestag dafür, mit Entschiedenheit und Durchsetzungskraft für europäische Interessen einzutreten und sprach von einer veränderten Weltordnung, mit der man konfrontiert sei. "Wir sind kein Spielball von Großmächten", sagte Merz.
Russisches Staatsvermögen im Fokus
Man arbeite mit den europäischen Partnern und der Europäischen Kommission an einer Wirtschaftssicherheitsstrategie. Ziel sei die Sicherheit des Zugangs zu kritischen Rohstoffen und einer Stärkung globaler Lieferketten, sagte Merz.
Im Fokus des morgigen Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht die Nutzung des in Europa eingefrorenen russischen Vermögens zugunsten der Ukraine. Merz hatte dies als Schlüsselfrage für die Handlungsfähigkeit der EU bezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.