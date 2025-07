Zollstreit zwischen EU und USA

Bundeskanzler Merz hat sich im Zollstreit mit den USA mit europäischen Partnern besprochen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Merz habe etliche Telefonate geführt, unter anderem mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, mit dem französischen Präsidenten Macron und mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Details nannte er nicht. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, die Europäische Union halte an ihrem Ziel fest, bis zum Mittwoch zu einer Einigung im Handelsstreit mit den USA zu kommen. Von der Leyen habe gestern mit US-Präsident Trump telefoniert und einen guten Austausch über die Zollfragen gehabt, hieß es.

Trump hatte zuletzt klargestellt, dass die höheren Einfuhrzölle für zahlreiche Länder und Staatengemeinschaften am 1. August in Kraft treten sollen, falls es zu keiner Einigung komme. Die USA stünden jedoch kurz vor dem Abschluss mehrerer Handelsvereinbarungen in den kommenden Tagen.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.