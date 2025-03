Bundeskanzler Olaf Scholz (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Auf der Internetplattform X schrieb Scholz, Deutschland stehe an der Seite der Ukraine und der USA. Man begrüße die Vorschläge von Dschidda, nun liege es an Russlands Präsident Putin, zu reagieren.

In Saudi-Arabien hatte US-Außenminister Rubio mit Vertretern der Ukraine verhandelt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Ukraine habe der vorgeschlagenen Waffenruhe zugestimmt. Zudem stehe man für direkte Verhandlungen mit Moskau zur Verfügung. Daraufhin kündigten die USA an, ihre Militärhilfe für Kiew umgehend wieder aufzunehmen. Das Außenministerium in Moskau teilte in einer ersten Reaktion mit, man schließe Kontakte zu den USA in den kommenden Tagen nicht aus.

