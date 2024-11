Nach Bruch der Koalition

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition - Bundeskanzler Scholz sagte Reise zum Weltklimagipfel ab (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Scholz wollte am kommenden Montag in die aserbaidschanische Hauptstadt fliegen und dort am Dienstag an den Beratungen teilnehmen. Zu den Schwerpunkten des zweiwöchigen Gipfels zählt die Unterstützung für arme Länder im Kampf gegen die Erderwärmung. Das übergreifende Ziel der internationalen Klimapolitik ist, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

