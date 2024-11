Robert Habeck (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD) im Bundestag. Die Koalition ihrer Parteien scheiterte letztlich vor allem an Streitigkeiten in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Zusammenbruch der Ampelkoalition zeigt das tiefe Zerwürfnis zwischen SPD, Grünen und FDP. Die Spannungen hatten sich über Monate angestaut - und eskalierten schließlich in einem von Finanzminister Christian Lindner so bezeichneten „kalkulierten Bruch“. Damit endet die erste Koalition von SPD, Grünen und FDP. Sie scheiterte vor allem wegen Streitigkeiten in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik.

Bundeskanzler Olaf Scholz beschuldigte Lindner, politische Projekte wiederholt aus parteitaktischen Gründen zu blockieren und die Zusammenarbeit durch fehlendes Vertrauen zu belasten.​

Weil die FDP nach der Entlassung Lindners ihre Minister aus der Regierung zurückgezogen hat, gibt es erstmals seit 2005 wieder eine rot-grüne Regierung, die jedoch keine Mehrheit im Parlament besitzt. Die Minderheitsregierung von SPD und Grünen ist nur für eine Übergangsphase vorgesehen, deren Dauer noch unklar ist.

Olaf Scholz hat angekündigt, am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen. Falls diese scheitert, würde es zu Neuwahlen kommen. Aufgrund von zwei im Grundgesetz festgelegten Fristen von insgesamt 81 Tagen müssen die Wahlen spätestens Anfang April stattfinden. Der 30. März gilt derzeit als der wahrscheinlichste Termin, da an diesem Tag in keinem Bundesland Ferien sind. Die Union, insbesondere CSU-Chef Markus Söder, fordert schnelle Neuwahlen.

Das ist noch nicht endgültig entschieden. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Justizminister Marco Buschmann wollen ihren Rücktritt bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einreichen, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bleibt dagegen trotz des Koalitionsbruchs im Amt, tritt jedoch aus seiner Partei aus. Er kündigte an, künftig als parteiloser Minister zu fungieren, um seine Verantwortung wahrzunehmen und keine Belastung für die FDP zu sein. Wissing hatte sich wiederholt für den Verbleib der FDP in der Ampel-Koalition eingesetzt.

Nach der Entlassung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister soll SPD-Politiker Jörg Kukies dieses Amt übernehmen. Das wurde in Regierungskreisen in Berlin bestätigt. Kukies ist derzeit Staatssekretär im Bundeskanzleramt.

Die Arbeitsfähigkeit einer Minderheitsregierung aus SPD und Grünen wird durch das Fehlen stabiler Mehrheiten erschwert. Die Parteien müssen nun bei jeder Entscheidung versuchen, entweder die Union oder andere Oppositionsparteien zu überzeugen. Insbesondere bei finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen könnte dies problematisch werden.

Das Ziel ist, bis zu den Neuwahlen zumindest die laufenden Geschäfte zu sichern, allerdings könnte es schwierig werden, neue oder komplexe Projekte anzustoßen​. Scholz signalisiert Kooperationsbereitschaft gegenüber CDU-Chef Friedrich Merz, um dringende wirtschaftliche und verteidigungspolitische Fragen zu klären.

Das Auseinanderbrechen der Koalition stellt viele geplante Gesetze infrage. Besonders wichtige Projekte, die die Zustimmung der FDP benötigten oder von ihr beeinflusst wurden, wie die Finanzierung der Ukraine-Hilfe und Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen, stehen jetzt vor einer ungewissen Zukunft. SPD und Grüne müssen für jedes Vorhaben neue Mehrheiten finden, was besonders bei umstrittenen Themen wie der Schuldenbremse und der Sozialpolitik herausfordernd sein wird. Die SPD möchte das Rentenpaket II nochmals zur Abstimmung bringen.

Der Haushalt für 2025 war bereits vor dem Koalitionsbruch ein großes Konfliktthema. SPD und Grüne hatten eine Ausweitung des Budgets unter Umgehung der Schuldenbremse vorgeschlagen, unter anderem für die Ukraine-Hilfe und soziale Projekte. Die FDP hatte dies strikt abgelehnt und kritisierte die Haushaltspläne als verschwenderisch.

Das Aus der Ampel-Koalition hat ernste Folgen für die deutsche Wirtschaft, die sich ohnehin in einer schwierigen Lage befindet. Für 2024 wird bereits das zweite Rezessionsjahr in Folge erwartet, und eine politische Hängepartie könnte die Situation weiter verschärfen. Kanzler Scholz betonte, dass die Wirtschaft keine Zeit für langwierige politische Übergänge habe und will deshalb Gespräche mit der Opposition suchen, um schnell wirtschaftliche und verteidigungspolitische Entscheidungen voranzutreiben. Der Arbeitgeberverband fordert schnelle Neuwahlen, um eine handlungsfähige Regierung zu etablieren.

Ein Hauptproblem der Wirtschaft: Es ist unklar, wie es mit geplanten Anreizen und Maßnahmen weitergeht. Das Wachstumspaket der Bundesregierung, das 49 Einzelmaßnahmen umfasst, konnte bislang nur teilweise umgesetzt werden. Auch weitere Reformen, wie das umstrittene Lieferkettengesetz und die geplanten Haushaltsentscheidungen für 2025, sind fraglich. Ohne neuen Haushalt wird die Regierung nur eingeschränkt investieren können, was insbesondere die Unternehmen in Deutschland treffen dürfte.

Erschwerend kommt hinzu, dass internationale Unsicherheiten wie ein möglicher Handelskrieg durch Donald Trump die Exporte und Standorte deutscher Unternehmen weiter belasten könnten. Experten warnen, dass die deutsche Wirtschaft empfindliche Rückgänge im Exportmarkt USA verzeichnen könnte. Und Unternehmen könnten zunehmend Investitionen in die USA verlagern. Eine handlungsfähige Regierung sei daher dringend erforderlich, um die Wirtschaft vor weiteren Schäden zu bewahren.

