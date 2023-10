Angriff der Hamas

Bundeskanzler Scholz (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Er habe Regierungschef Netanjahu versichert, dass Deutschland fest und unverbrüchlich an der Seite Israels stehe, sagte Scholz in Berlin und verurteilte pro-palästinensische Freudenfeiern, die es in der Hauptstadt gegeben hatte. Bei einer Solidaritätskundgebung für Israel demonstrierten rund 2.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor.

Die Zahl der durch den Angriff getöteten Israelis liegt Medienberichten zufolge bei 700. Laut neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind bei israelischen Luftangriffen, die Israel als Reaktion auf den Angriff auf Ziele im Gazastreifen fliegt, 413 Palästinenser getötet worden.

