Bundeskanzler Scholz auf der Grünen Woche (Kay Nietfeld/dpa)

Scholz sagte bei einem Besuch der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin, es gebe in der Tat viel zu viel Bürokratie. Konkret gehe es darum, die vielen Vorschriften in Deutschland und auf EU-Ebene so zu verändern, dass Leben und Arbeiten auf dem Hof leichter würden. Der Kanzler betonte, die Regierung wolle dies gemeinsam mit der Branche diskutieren.

Die Grüne Woche steht unter dem Eindruck der Bauernproteste. Die Landwirte fordern eine Rücknahme des geplanten Abbaus von Steuervergünstigungen für Agrar-Diesel. Dazu ist die Bundesregierung aber nicht bereit.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.