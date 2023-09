Russischer Angriffskrieg

Scholz und Selenskyj in New York. (Michael Kappeler/dpa)

Bei einem Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York sagte er, die Bundesrepublik werde die Unterstützung der Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern weiterführen. Außerdem erneuerte Scholz die Zusage, dass Deutschland die nächste Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ausrichten wird - und zwar Mitte Juni nächsten Jahres. Selenskyj führt heute Gespräche mit der US-Regierung in Washington. Konkret geht es unter anderem um die ukrainische Forderung nach amerikanischen Marschflugkörpern.

Russland griff die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Armee wieder vermehrt an. Aus verschiedenen Regionen werden zwei Tote und mehrere Verletzte gemeldet. Außerdem soll es unter anderem in Kiew Beschädigungen am Energienetz gegeben haben.

Weiterführende Informationen

