Bundesliga-Medienrechte DFL: Veränderte Mediennutzung beeinflusst Vergabe

Für die Vergabe der Medienrechte an der Fußball-Bundesliga ab 2021 bis 2025 erhofft sich die Deutsche Fußball-Liga Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. DFL-Manager Christian Seifert will dabei auch jüngere Fußballfans erreichen - etwa mit interaktiven Smartphone-Apps.

Von Ludger Fittkau

