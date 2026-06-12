Steam ist eine der weltweit größten Gaming-Plattformen. (picture alliance / DZBA / Jonas Lohrmann)

Nach Angaben der Behörde steht Steam im Verdacht, möglicherweise rechtswidrige Inhalte nicht wie vorgeschrieben geprüft und gemeldet zu haben. Konkret geht es um das Videospiel "Plantation Simulator". Darin betrieben die Spieler eine historische Plantage und konnten deren Produktivität steigern, indem sie schwarze Sklaven auspeitschten. Nach öffentlicher Kritik zog der Entwickler das Spiel zurück. Laut der Bundesnetzagentur bestehen Zweifel daran, dass Steam Beschwerden über "Plantation Simulator" geprüft hat. Dazu wäre die Plattform nach dem Digital Services Act der EU verpflichtet gewesen.

Steam ist eine der größten und bekanntesten Plattformen für Videospiele weltweit.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.