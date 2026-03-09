Die CDU-Parteizentrale in Berlin. Dort beraten die Gremien. (imago / imagebroker / Ingo Schulz)

Die Grünen-Co-Vorsitzende Brantner bezeichnete das Ergebnis ihrer Partei am Abend als sensationell. Kanzleramtsminister Frei sagte, dass die CDU voraussichtlich nicht zur stärksten Kraft aufgestiegen sei, habe nicht an der Bundespolitik gelegen. SPD-Chef Klingbeil sprach von einem bitteren Abend für die Sozialdemokraten. Die ⁠AfD-Co-Vorsitzende Weidel sieht ihre Partei als Wahlsiegerin. Linken-Chef van Aken betonte, so stark sei die Linke in Baden-Württemberg noch nie gewesen. FDP-Chef Dürr nannte das Ergebnis für die Freien Demokraten enttäuschend.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.