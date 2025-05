Chemnitz

Bundesparteitag der Linken: "Gutes Gefühl, endlich mal wieder gewonnen zu haben"

In Chemnitz hat der zweitägige Bundesparteitag der Linken begonnen. Co-Fraktionschefin Reichinnek erinnerte in ihrer Auftaktrede an die Bundestagswahl, bei der die Linke stark zugelegt hatte und auf 8,8 Prozent der Stimmen kam. Es sei ein gutes Gefühl, endlich einmal wieder gewonnen zu haben, sagte Reichinnek.