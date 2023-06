Steinmeier in Kasachstan

Wie der russische Krieg die Staaten in Zentralasien beeinflusst

Zum Staatsbesuch ist Frank-Walter Steinmeier in Kasachstan eingetroffen. Das rohstoffreiche Land sieht den Nachbarn Russland als geschwächt an und sucht andere Partner wie China. Ebenso Kirgistan, das der Bundespräsident anschließend besuchen will.

Kellermann, Florian | 20. Juni 2023, 05:15 Uhr