Festakt in der Frankfurter Paulskirche

Bundespräsident Steinmeier beschwört "Solidarität der Demokraten in Europa"

Bundespräsident Steinmeier hat den Zusammenhalt der Demokratien in Europa unterstrichen. Angesichts des verbrecherischen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine könne nichts notwendiger sein als die Solidarität der Demokraten in Europa, sagte Steinmeier bei einem Festakt zum 175. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt am Main.

18.05.2023