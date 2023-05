FDP-Politiker Gerhard Baum

"Wir haben die Pflicht, unsere Verfassung zu leben"

In einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, sei auch heute Aufgabe der Deutschen, so der FDP-Politiker Gerhard Baum. Man müsse sich in jeder Situation zur Freiheit bekennen, sie mitunter mit Waffen beschützen. Das sei das Erbe von 1848.

Heinemann., Christoph | 18. Mai 2023, 13:06 Uhr