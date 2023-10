Krieg in Nahost

Bundespräsident Steinmeier: Deutschland steht fest an Israels Seite

Bei einer Kundgebung gegen Terror, Hass und Antisemitismus in Berlin hat Bundespräsident Steinmeier erneut seine Solidarität mit Israel bekundet. In einer Rede am Brandenburger Tor betonte er, der Schutz jüdischen Lebens sei Bürgerpflicht der Deutschen.

22.10.2023