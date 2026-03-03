Demokratieforum Kommunalpolitik im Schloss Bellevue (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die gewählten Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte müssten häufig als Blitzableiter für frustrierte Bürger herhalten, sagte Steinmeier laut Redemanuskript auf einer Veranstaltung in Berlin. Er verwies auf die zunehmenden Angriffe und Beleidigungen von ehrenamtlichen Politikern. Das deutsche Staatsoberhaupt rief Bund und Länder dazu auf, die Rahmenbedingungen der Kommunen zu verbessern. Mit wachsenden Zweifeln in die Handlungsfähigkeit des Staates gehe auch Vertrauen in die Demokratie insgesam verloren, betonte der Bundespräsident.

Steinmeier äußerte sich beim "Demokratieforum Kommunalpolitik" vor rund 100 ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.