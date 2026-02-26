Steinmeier-Nachfolge

Bundestagspräsidentin Klöckner berief für diesen Tag die Bundesversammlung ein, wie in Berlin mitgeteilt wurde. Die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier läuft im Frühjahr kommenden Jahres aus, er könnte nicht erneut antreten. SPD-Chef Klingbeil hatte erklärt, er wolle sich mit CDU und CSU über die Nachfolge Steinmeiers verständigen.
Aus fast allen Parteien kommen Signale, dass erstmals eine Frau das Amt bekleiden soll. In Medienberichten werden als mögliche Kandidatinnen etwa Bildungsministerin Prien, Bayerns Landtagspräsidentin Aigner, Bundestagspräsidentin Klöckner, die Schriftstellerin Juli Zeh und die Soziologin Jutta Allmendinger genannt.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.