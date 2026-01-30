Widerruf per Mausklick

Die Anbieter werden dazu verpflichtet, eine leicht auffindbare, jederzeit verfügbare und einfach zu nutzende Schaltfläche bereitzustellen. Verträge sollen damit genauso unkompliziert widerrufen werden können, wie sie abgeschlossen worden sind.
Das Gesetz verpflichtet Anbieter außerdem zu verständlichen Vertragsbedingungen. Anbieter von Finanzdienstleistungen müssen sicherstellen, dass Verbraucher die angebotenen Produkte und deren Risiken verstehen. Die Inhalte von Verträgen müssen klar und verständlich erläutert werden und Kunden dürfen nicht mit juristischen Fachbegriffen überfordert werden. Darüber hinaus sollen Verbraucher im Online-Bereich künftig eine direkte persönliche Kontaktaufnahme verlangen können.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.